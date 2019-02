Esporte 'Tivemos força e sabedoria para virar o jogo', diz Artur Neto após vitória do Goiânia Galo visitou Goianésia e contou com gols de Pedro Gabriel e Du Gaia para sair vencedor do duelo no Vale do São Patrício

O Goiânia mostrou poder de reação e foi responsável pela primeira virada do Campeonato Goiano 2019. Com força e disposição, superando o forte calor em Goianésia, o Galo bateu o Azulão do Vale por 2 a 1, neste domingo (3), e segue na faixa de classificação geral, na 6ª colocação. Até o encerramento da 5ª rodada, as equipes que abriram o placar venceram 21 dos 28 jogos ...