Esporte Tito volta a ter direitos federativos com Confiança e pode desfalcar o Atlético Atacante teve uma ‘derrota’ na Justiça do Trabalho e voltou a ter vínculos federativos com a equipe sergipana, seu ex-clube; Atlético alega que não foi notificado da decisão

O Atlético ganhou um problema para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para o próximo sábado (19), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Tito deve ficar de fora do confronto porque voltou a ter vínculo federativo com o Confiança, seu ex-clube. No ano passado, Tito acionou a Justiça do Trabalho alegando que seu FGTS não estava sendo depositado pelo ...