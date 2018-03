Tito não vê reação do Atlético como tardia

Após um jogo quente e marcado pelo número elevado de cartões, o atacante Tito enalteceu a força de vontade do Atlético diante do Goiás, neste domingo (11), e não vê como tardia a reação da equipe, que está com 18 pontos e a apenas 1 da Anapolina, primeiro time dentro do grupo de acesso para a fase final do Estadual.

"É um clássico. Normal. Se você amolecer, eles atropelam. Nós sabíamos que talvez seria nossa última oportunidade. Estávamos encarando como três decisões. A primeira já foi vencida e agora restam duas. Matematicamente, ainda temos chances de classificação. Fica o sentimento de que a busca pelo encaixe da equipe durante a competição nos prejudicou um pouco", disse o atacante rubro-negro.

Tito lamentou a ausência de jogadores importantes para a próxima partida, como são os casos de Bruno Santos e Tomas Bastos. "Uma pena não poder contar com esses companheiros. Eles nos ajudam muito, mas acredito que o professor (Cláudio) Tencati vai achar outras peças que possam nos ajudar também", comentou.

A equipe, que está em 3º lugar do Grupo A e volta a campo no domingo (18), às 16 horas, para enfrentar a Anapolina, no Estádio Jonas Duarte, em confronto direto por uma das últimas vagas à semifinal.