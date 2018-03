Tito e Elder Santana não preocupam para clássico contra o Goiás

O técnico Claudio Tencati, do Atlético, terá todos os atacantes à disposição para o clássico contra o Goiás no próximo domingo (11), no Estádio Serra Dourada. Elder Santana saiu ainda no 1ª tempo da partida contra o Rio Verde alegando desconforto muscular. Após passar por avaliação médica na manhã desta segunda-feira (5), não foi constatada nenhuma lesão e o jogador realizou trabalho separado de fortalecimento muscular, mas não preocupa.

Já o atacante Tito, que realizou apenas o seu 2ª jogo como titular diante do Rio Verde, pediu para sair na segunda etapa sentindo dores, mas foi confrimado apenas desgaste físico. O jogador ainda não está em sua melhor forma, já que realizou o trabalho de pré-temporada sepado do grupo por causa de problemas de saúde.

Para o jogo contra o Goiás, o comandante rubro-negro deve ter apenas um desfalque. O volante Diego Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O recém contratado Rômulo, que trabalhou com Tencati no Londrina, deve estrear com a camisa do Dragão.