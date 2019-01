Esporte Tite vai à Europa ver jogos de PSG, Liverpool e Barcelona x Valencia Técnico da seleção brasileira masculina de futebol deve contar com jogadores "cascudos" para o início da definição dos convocados para a Copa América

A comissão técnica da seleção brasileira definiu os primeiros sete jogos que acompanhará in loco no exterior visando a última convocação para amistosos antes da Copa América, principal objetivo do ano. O Brasil enfrentará a República Checa e outro adversário, que ainda não está definido, em março, na Europa. A lista de convocados deverá contar com jogadores mais "...