Esporte Tite vê falta "muito clara" sobre Miranda, mas evita culpar arbitragem por empate Tite se mostrou veementemente contra seus jogadores pressionarem os juízes pedindo a consulta à equipe do árbitro de vídeo

O técnico Tite disse ter sido clara a falta de Zuber em Miranda no lance do gol de empate da Suíça, neste domingo, em Rostov. Mas não quer saber de choradeira. Entende que a seleção brasileira tropeçou na estreia na Copa do Mundo por causa da ansiedade excessiva, e que não deve se escorar na arbitragem para justificar o resultado. Por isso, demonstrou até uma pequena i...