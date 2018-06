Esporte Tite se diz 'muito feliz e orgulhoso', mas evita adiantar time de estreia na Copa "Eu respondo na quinta ou sexta-feira o time da Copa", disse o treinador da seleção brasileira após vitória sobre a Áustria em Viena

Apesar de se definir como "muito feliz e orgulhoso" com a atuação da seleção brasileira na vitória sobre a Áustria por 3 a 0, neste domingo, o técnico Tie insistiu em não confirmar se a equipe que estreia na Copa do Mundo, dia 17, em Rostov On Don, contra a Suíça, será a que teve uma atuação convincente em Viena. "Eu respondo na quinta ou sexta-feira o time da Copa. A...