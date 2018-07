Esporte Tite se diz mais tranquilo com desempenho do Brasil e vê seleção em crescimento O Brasil terá duas mudanças em relação a partida contra o México. Fernandinho entra na vaga de Casemiro e Marcelo volta ao time no lugar de Felipe Luís

Um Tite mais tranquilo, sorridente e confiante em plena Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira afirmou nesta quinta-feira (5) em Kazan, na Rússia, estar mais calmo agora, na véspera das quartas de final contra a Bélgica, do que antes da estreia contra a Suíça, em Rostov, por se sentir mais à vontade no Mundial e confiante no crescente rendimento da equipe dentro d...