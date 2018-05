Esporte Tite revela que fechou lista de convocados só 30 minutos antes da divulgação Em relação a justiça na lista, o treinador destacou que se sente em paz pelos nomes chamados para o mundial

O técnico Tite disse que definiu a lista de 23 jogadores apenas meia hora antes do anúncio feito na tarde desta segunda-feira (14). Segundo o treinador, por volta das 13h30 ele conversou com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, para saber a real condição física de um dos jogadores. Tite não quis revelar qual foi o atleta. No domingo, Lasmar foi ao CT do Corinthians p...