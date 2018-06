Esporte Tite reduz espaços para preparar time Treinador opta por trabalho em campo reduzido em trabalho que contou com Neymar. Craque garante estar bem

Na preparação para enfrentar a Costa Rica precisando da vitória, o técnico Tite realizou, nesta quarta-feira (20), atividade de posse de bola, em campo reduzido, imaginando que terá dificuldades no campo de ataque. A explicação foi feita pelo auxiliar técnico do Brasil, Sylvinho, no site da CBF. “Fizemos um aquecimento rápido, com ativação. Tínhamos um sol bem pare...