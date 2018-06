Esporte Tite reage com bom humor a tombo que sofreu após gol: 'Não consigo andar direito' Treinador comemorava o primeiro gol do Brasil contra a Costa Rica, quando foi derrubado por Ederson e Cássio

O técnico Tite reagiu com bom humor ao tombo que tomou ao correr para comemorar o primeiro gol do Brasil na vitória sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia. Ele disse que o saldo do incidente é que não estava conseguindo andar direito. "Me fisgou. Não é contratura. Fisgada também não é....