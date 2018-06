Esporte Tite põe em prática um 'tiki-taka' à brasileira no Mundial da Rússia Seleção aposta em passes curtos e valoriza a posse de bola, características diferentes da equipe de 2014

Uma seleção que valoriza a posse de bola e os passes curtos e que raramente recorre ao "chutão" para sair jogando. Quando se observam os números detalhados das partidas do Brasil nas fases de grupos das duas últimas Copas do Mundo, esta é a mudança mais evidente do time de Luiz Felipe Scolari, quarto colocado do Mundial em casa, em 2014, para o de Tite, classificado p...