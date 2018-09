Esporte Tite faz seis alterações na seleção para amistoso contra El Salvador Partida será realizada nesta terça (11); os jogadores treinaram pelo segundo dia em Washington, em mais um dia nublado na capital norte-americana

O técnico Tite escalou seis jogadores para o segundo amistoso da seleção brasileira que não estavam na configuração inicial do último jogo do Brasil. O time que vai jogar contra El Salvador nesta terça-feira terá os laterais Alex Sandro e Éder Militão, o goleiro Neto, o atacante Richarlison, o zagueiro Dedé e o volante Arthur. Eles começaram no banco de reservas o jogo c...