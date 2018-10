Esporte Tite elogia desempenho da seleção em vitória no clássico: 'Mereceu vencer' Após a Copa do Mundo, a seleção brasileira mantém 100% de aproveitamento, após vitórias sobre Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita e Argentina, com 10 gols marcados e nenhum sofrido

O técnico Tite se mostrou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira no triunfo sobre a Argentina. A vitória por 1 a 0 no clássico desta terça-feira, em amistoso disputado na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, veio somente nos acréscimos do segundo tempo, o que não impediu o treinador de considerar sua equipe merecedora do resultado. "Tem diferentes níveis para...