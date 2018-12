Esporte Tite diz que não vai se encontrar com Jair Bolsonaro no próximo ano De acordo com o treinador, ele não se sente confortável misturando as funções

O técnico Tite disse nesta terça-feira que, mesmo que surja o convite, não irá se encontrar com o presidente eleito Jair Bolsonaro no próximo ano antes ou depois da Copa América. De acordo com o treinador da seleção brasileira, a sua atividade "não se mistura" com a política e ele não se sentiria "confortável" com um encontro com o político. O encontro de técnicos...