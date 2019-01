Esporte Tite diz que não vai convocar Neymar para amistosos enquanto não estiver 100% "Perco meu emprego, mas não vou carregar essa responsabilidade de convocá-lo (machucado)", disse o treinador

O técnico Tite e Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, já tinham planejado, e anunciado na semana passada, que iriam à Europa nesta semana para acompanhar alguns brasileiros em jogos pelos campeonatos nacionais. Mas a lesão no pé direito sofrida por Neymar na quarta-feira passada, em partida do Paris Saint-Germain pela Copa da França, fez os dois ficarem mais t...