Tite define quem será o capitão do Brasil na partida contra a Sérvia Zagueiro usará braçadeira pela quarta vez sob comando do treinador

O zagueiro Miranda foi escolhido pelo técnico Tite para ser o capitão do Brasil na partida diante da Sérvia, nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Spartak Stadium, em Moscou, e com isso ele alcançará o lateral-direito Daniel Alves como o jogador que mais vezes carregou a braçadeira desde que o treinador assumiu a seleção, há dois anos. Contra os sérvios, M...