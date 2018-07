Esporte Tite defende Neymar em polêmica e pede para Osorio analisar vídeo de confusão "O Neymar joga bola. Ele não pisa nos adversários, mas pisaram nele. Eu estava do lado, eu vi e depois revi pela televisão. Não precisa falar, é só olhar", defendeu o técnico do Brasil

O técnico Tite, da seleção brasileira, procurou defender Neymar nesta segunda-feira após as declarações polêmicas vindas do treinador do México, Juan Carlos Osorio. Depois da vitória por 2 a 0 e da classificação obtida em Samara para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, Tite afirmou que as imagens da televisão comprovam que houve uma agressão ao jogador brasileiro. O lance ...