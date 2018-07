Esporte Tite defende Fernandinho após derrota e cobra árbitro de vídeo em lance com Jesus Treinador brasileiro ressaltou ainda o alto nível técnico da partida contra a Bélgica

Abatido, o técnico Tite pediu paciência e discernimento para avaliar a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, concretizada nesta sexta-feira com a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Kazan. O treinador pediu para que a queda no torneio não seja colocada como responsabilidade individual de alguns atletas, em especial do volante F...