Tite convocará em 2 de março e Brasil enfrentará Rússia no palco da final da Copa

A CBF definiu, nesta terça-feira (30), que o técnico Tite vai convocar a seleção brasileira em 2 de março para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, agendados para os dias 23 e 27, respectivamente, do mesmo mês. A divulgação da lista está marcada para as 11 horas, na sede da confederação, no Rio.



Esses amistosos serão os últimos da seleção brasileira antes de Tite divulgar a relação de convocados para a Copa do Mundo. Assim, a tendência é de que o treinador aproveite esses jogos para realizar os testes finais visando a definição do grupo para o torneio.



Além disso, esses amistosos também marcarão o reencontro da seleção brasileira com a Alemanha, algoz na Copa do Mundo de 2014 ao aplicar uma histórica goleada de 7 a 1 nas semifinais, no Mineirão. E a equipe também terá pela frente a seleção que sediará o torneio e em um dos palcos em que a competição será disputada.



Também nesta terça-feira, a CBF revelou que o palco do amistoso contra a Rússia está oficialmente definido. O confronto ocorrerá no Estádio Luzhniki, em Moscou, que será uma das sedes da Copa do Mundo e que em 2008 recebeu a decisão da Liga dos Campeões da Europa.



Neste ano, o Estádio Luzhniki, que possui capacidade para cerca de 80 mil torcedores, receberá sete partidas da Copa do Mundo, incluindo o jogo de abertura, uma das semifinais e a grande decisão.



Depois de entrar em campo na Rússia no dia 23, então, a seleção brasileira seguirá para a Alemanha, onde vai enfrentar a equipe da casa, em Berlim, em 27 de março, encerrando os seus compromissos antes da convocação para a Copa.



No Mundial, o Brasil até vai atuar em Moscou na fase de grupos, mas no estádio do Spartak, em 27 de junho, diante da Sérvia. Os outros jogos da 1ª fase serão em Rostov, no dia 17, contra a Suíça, e em São Petersburgo, no dia 22, com a Costa Rica.