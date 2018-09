Esporte Tite convoca seleção para amistosos sem jogadores que estão na disputa da Copa do Brasil Seleção brasileira joga contra a Arábia Saudita e Argentina, respectivamente nos dias 12 e 16 de outubro, ambos em solo árabe

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, no Rio, um grupo de 23 jogadores para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina, respectivamente nos dias 12 e 16 de outubro, ambos em solo árabe. As principais novidades desta listagem foram o zagueiro Pablo, do Bordeaux, o volante Walace, do Hannover, e o atacante Malcom, do Barcelona. A lista comp...