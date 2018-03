Tite convoca seleção com quatro novidades para amistosos contra Rússia e Alemanha

O técnico Tite realizou nesta segunda-feira (12), na sede da CBF, a última convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, a 10ª desde que assumiu a equipe nacional em 2016. As novidades são os jogadores Geromel, Neto, Anderson Talisca e William José, que se juntam a outros 21 atletas para a disputa de dois amistosos pelo Brasil ainda neste mês - dia 23 contra a Rússia e quatro dias depois com a Alemanha. As partidas acontecerão em Moscou e Berlim, respectivamente.

O treinador fará sua última análise antes da definição dos 23 nomes que irão à Rússia para a disputa da Copa do Mundo. São sete vagas em aberto: um goleiro, um zagueiro, dois laterais, dois meias e um atacante. Nomes como Alisson (Roma), Marcelo (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Paulinho (Barcelona) e Roberto Firmino (Liverpool) são nomes confirmados para o Mundial.

A intenção de Tite era de ter definidos os jogadores que vão à Copa do Mundo noa vitória (3 a 1) contra o Japão e no empate sem gols com a Inglaterra, nos últimos amistosos realizados no ano passado. A tática não deu certo por causa de lesões como as de Philippe Coutinho e Diego. Pelo mesmo motivo, envolvendo o atacante Neymar, a convocação desta segunda-feira havia sido adiada.

Atletas como Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian foram convocados para os jogos contra Rússia e Alemanha. Eles são os jogadores que mais foram chamados por Tite na seleção, todos nove vezes.

Confira a lista completa dos convocados para os amistosos contra Rússia e Alemanha:

Goleiros

Alisson (Roma)*

Ederson (Manchester City)*

Neto (Valência)

Zagueiros

Miranda (Internazionale)*

Marquinhos (PSG)*

Thiago Silva (PSG)*

Geromel (Grêmio)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Laterais

Marcelo (Real Madrid)*

Daniel Alves (PSG)*

Fílipe Luís (Atlético de Madrid)

Fagner (Corinthians)

Meias

Casemiro (Real Madrid)*

Fernandinho (Manchester City)*

Fred (Shakhtar Donetsk)

Paulinho (Barcelona)*

Renato Augusto (Beijing Guoan)*

Philippe Coutinho (Barcelona)*

Willian (Chelsea)*

Anderson Talisca (Besiktas)

Atacantes

Firmino (Liverpool)*

Gabriel Jesus (Manchester City)*

Douglas Costa (Juventus)

Taison (Shakhtar Donetsk)

William José (Real Sociedad)

*Nomes citados por Tite como garantidos na Copa do Mundo. O atacante Neymar, que se recupera de lesão também está confirmado.