Esporte Tite continua ciclo até a Copa do Catar CBF confirma renovação, por mais 4 anos, de vínculo com treinador e a comissão técnica fixa

O técnico Tite será o comandante do Brasil por mais quatro anos. O treinador aceitou a proposta de renovação feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que terá validade até o final da próxima Copa do Mundo, que será realizada no Catar, em 2022. O anunciou foi divulgado pela CBF, nesta quarta-feira. Além do técnico, toda comissão técnica fixa do Brasil te...