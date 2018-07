Esporte Tite confirma volta de Marcelo à seleção para jogo com a Bélgica O lateral teve de sair no começo da partida contra a Sérvia, por conta de um espasmo na coluna

O técnico Tite confirmou nesta quinta-feira (5) o retorno do lateral-esquerdo Marcelo à formação titular da seleção brasileira para a partida com a Bélgica, nesta sexta-feira (6), em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Recuperado de um espasmo na coluna, o jogador do Real Madrid reassume a posição, que foi ocupada por Filipe Luís contra o México e...