Esporte Tite confirma time que entra em campo na estreia do Brasil na Copa Escalação foi definida em treino nesta quinta-feira (14)

O técnico da Seleção Brasileira Tite confirmou no treinamento desta quinta-feira (14) o time que estreia na Copa do Mundo, no próximo domingo (17), contra a Suíça. Será o mesmo time que iniciou o amistoso contra a Áustria, no último dia 10. O Brasil irá a campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe C...