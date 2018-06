Esporte Tite confirma time que encara a Áustria no domingo com o retorno de Neymar No entanto, treinador não confirma se time de amistoso será repetido na estreia da Copa do Mundo

O técnico Tite confirmou neste sábado a seleção brasileira que faz no domingo contra a Áustria o último amistoso antes da Copa do Mundo, com a volta de Neymar e as presenças de Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, mas não quis confirmar se a formação com a presença destes jogadores será a do time da estreia no Mundial, dia 17, contra a Suíça, em Rostov, na Rússia. O...