Esporte Tite confirma Filipe Luís e diz que Marcelo ficará no banco por questão física O lateral retomou a rotina de treinamentos no sábado, antevéspera do confronto com o México, o que levou Tite e seus auxiliares a serem cautelosos

Tite confirmou neste domingo que Filipe Luís será o titular da lateral esquerda da seleção brasileira no duelo com o México, nesta segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico optou por deixar Marcelo fora da equipe, pois ele ainda se recupera de dores na região lombar e pouco treinou nos últimos dias, o que p...