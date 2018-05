Esporte Tite adota coerência de trabalho para completar álbum da seleção Técnico da seleção brasileira entende falta de consenso e coloca Brasil entre os favoritos. Ausências dividem opiniões

O álbum da seleção brasileira teve, nesta segunda-feira (14), as 23 figurinhas escolhidas para defender a seleção brasileira na luta pelo hexa da Copa do Mundo. O Brasil no torneio, que será disputado na Rússia a partir do dia 14 de junho, terá seis peças repetidas do Mundial de 2014 (Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, Willian e Neymar) e caras novas, como Cás...