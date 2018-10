Esporte Tite admite insatisfação com calendário e revela reunião com a CBF por mudanças Por conta de problemas em convocações anteriores, treinador escolheu apenas um jogador que atua no Campeonato Brasileiro para os próximos amistosos

Depois de anunciar nesta sexta-feira (26) uma lista de 23 convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Uruguai e Camarões, que serão respectivamente nos dias 16 e 20 de novembro, na Inglaterra, o técnico Tite admitiu insatisfação com o fato de que o calendário do futebol brasileiro não é paralisado durante as datas Fifa. Por causa do problema, o treinador c...