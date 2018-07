Esporte Tite acerta renovação de contrato com a CBF até 2022 A confirmação do novo contrato deverá ser anunciada ainda hoje de forma oficial

A CBF acertou a renovação do contrato do técnico Tite nesta quarta-feira, 25. O acordo, que já era previsto, terá validade até o fim da próxima Copa do Mundo, que será realizado no Catar, em 2022. O treinador seu reuniu na manhã e tarde desta quarta-feira com a cúpula da CBF, no Rio. E também com seu empresário, Gilmar Veloz. A confirmação d...