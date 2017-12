Times goianos se provocam em redes sociais

Enquanto os times dentro de campo estão parados, fora das quatro linhas as equipes estão se movimentando não apenas nas contratações, mas também nas redes sociais. Nesta quarta-feira (13), enquanto Flamengo e Independiente disputavam a final da Copa Sul-Americana, no Maracanã, os perfis oficiais de Vila Nova e Goiás no Twitter se manifestaram com algumas provocações em tom de brincadeira.

O colorado começou provocando os esmeraldinos, fazendo alusão ao título do time argentino em 2010, sobre o alviverde, com uma imagem de fogos de artifício. A legenda dizia: "Quando tinha gol @independiente em 2010".

Já o Goiás não deixou barato e também provocou os vilanovenses, alegando que a maioria deles também é de flamenguistas. Atlético/GO, o Paraná e o Íbis, que usam as redes sociais com bom humor, também participaram do bate-papo no Twitter.