Esporte Times goianos embarcam com sonhos na bagagem Equipes locais viajam para São Paulo. Goiás é único que joga na capital paulista. Vila Nova estreia nesta quarta-feira (2)

Principal competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior chegará, a partir desta quarta-feira (2), à edição de número 50, com 128 clubes de todos os estados brasileiros e que se dividirão em 30 cidades paulistas. Quatro dessas equipes são goianas: Goiás, Vila Nova, Atlético e Trindade. Primeira equipe goiana a entrar em campo, a delegação do Vi...