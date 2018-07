Esporte Times da Série B passam por jornada de aprendizado

A 17ª rodada da Série B do Nacional poderia ter sido um marco aos clubes goianos, com a possibilidade de até duas equipes terminarem dentro do grupo dos quatro primeiros colocados (G4). Entretanto, em jogos decisivos, Atlético, Goiás e Vila tropeçaram na rodada e deixaram escapar uma boa oportunidade. A 17ª rodada, que teve início só com o Vila Nova dentro do G4,...