Esporte Time terá nova formação na defesa

Não é somente no ataque que o técnico do Goiás, Ney Franco, terá desfalque s. No sistema defensivo, o treinador não poderá contar com David Duarte, jogador mais regular na temporada com a camisa do Goiás. Pela Série B, dos 28 jogos, o zagueiro esteve fora apenas em um (contra a Ponte Preta, no 1º turno, quando o Goiás perdeu por 2 a 1) também por suspensão. O escolhido...