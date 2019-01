Esporte Time português faz proposta por Mateus Anderson Atacante do Tigre despertou o interesse do Feirense, que negocia com a diretoria colorada uma transferência por empréstimo

Único jogador prata da casa que vem tendo sequência no Vila Nova nos últimos anos, o atacante Mateus Anderson pode estar de saída do clube. O jogador de 24 anos recebeu proposta do Feirense, de Portugal, que negocia com a diretoria do Tigre uma transferência por empréstimo. O presidente colorado, Ecival Martins, confirmou a proposta portuguesa nesta sexta-feira (25) e...