Esporte Time italiano se torna o primeiro a ser comprado com bitcoin Esse é o primeiro tipo de transação do tipo dentro do futebol

O Rimini, que milita na Série C do Campeonato Italiano, fez história ao se tornar na última segunda-feira (27) o primeiro clube de futebol do mundo a ser comprado com bitcoin. O clube teve 25% de suas ações compradas pela Heritage Sports Holdings (HSH), que utilizou a criptomoeda durante o processo de aquisição. Após ter declarado falência em 2016, o ...