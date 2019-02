Esporte Time goiano busca 2ª vitória na Superliga B Anápolis Vôlei enfrenta o Apav Canoas Vôlei no Ginásio Internacional Newton de Faria

O Anápolis Vôlei recebe neste sábado (2) o time gaúcho da Apav Canoas Vôlei, pela 2ª rodada da Superliga B, às 17 horas, em Anápolis, no Ginásio Internacional Newton de Faria. Assim como no último sábado (26 de janeiro), quando o time goiano estreou em casa com a vitória (3 sets a 2), de virada, sobre o JF Vôlei/MG, com presença de mais de 4,5 mil pessoas, a expe...