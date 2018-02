Time deve estar completo para duelo em Fortaleza

O técnico Hemerson Maria ganha dois reforços para a partida contra o Ferroviário, nesta quarta-feira, em Fortaleza, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O lateral direito Maguinho e o atacante Reis viajaram com a delegação colorada e devem iniciar a partida. Titular absoluto, o lateral direito Maguinho foi poupado na partida contra o Atlético, mas está recuperado e deve in...