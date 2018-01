Timão inicia temporada paulista com derrota para o Ponte Preta

O Corinthians estreou com o pé esquerdo na temporada. Em seu primeiro jogo oficial na temporada, deu tudo errado para o time do técnico Fábio Carille. Melhor para a Ponte Preta, que mesmo atuando no estádio do Pacaembu, em São Paulo, ontem e por mais de meio tempo com um jogador a menos, venceu por 1 a 0, com direito a um goleiro de apenas 20 anos pegando pênalti do expe...