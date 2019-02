Esporte Timão encara Ferroviário no Paraná Corinthians joga como visitante em Londrina contra time cearense

A estreia do Corinthians na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (6), às 21 horas, propõe uma charada geográfica ao torcedor. O adversário e mandante da partida é o Ferroviário/CE, mas o jogo será realizado em Londrina, no norte do Paraná, distante 3.200 quilômetros da capital cearense. Qual o motivo da mudança? “Nós vendemos o mando do campo, pois precisamos de recei...