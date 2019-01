Esporte Tigrinho se despede com virada e hat-trick Mesmo já eliminado na Copinha, Vila Nova reage e vence o Paulista por 3 a 2, com três gols do atacante Erick

O Vila Nova já entrou em campo eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas pelo menos se despediu bem da competição. Jogando no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, o Tigrinho venceu o Paulista de virada por 3 a 2, com três gols do atacante Erick. Mesmo jogando contra os donos da casa, que precisavam da vitória para buscar a classificação, o Vila Nova não se...