Esporte Tigre volta a se reforçar no Guarani

As primeiras movimentações do Vila Nova no mercado para reforçar o elenco colorado tiveram uma trilha semelhante. O Tigre foi buscar em Campinas, interior de São Paulo, o técnico Umberto Louzer e também dois dos três jogadores que já foram oficializados pelo clube. Na última semana, o Vila Nova já tinha anunciado o lateral direito Felipe Rodrigues, que jogou a Séri...