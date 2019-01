Esporte Tigre vence jogo-treino contra time sub-20 Atividade aconteceu no centro de treinamentos do clube e terminou com o placar de 2 a 0 para o time profissional

Antes da última semana de preparação para o Campeonato Goiano, o Vila Nova realizou ontem um jogo-treino com o time sub-20, que foi eliminado na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em uma atividade dividida em três tempos de 30 minutos, com alterações ilimitadas, os profissionais venceram por 2 a 0, com gols de Alan Mineiro e Arthur Cassiano, contra. O Tigre ...