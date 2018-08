Esporte Tigre terá dois desfalques na defesa para próximo jogo

Para a próxima partida, contra a Ponte Preta, o técnico Hemerson Maria não poderá contar com o lateral direito Maguinho e o zagueiro Wesley Matos, pois ambos cumprem suspensão automática. Por isso, o zagueiro Naylhor pode aparecer no time titular, com a permanência do zagueiro Heitor no meio-campo, desta vez ao lado do volante Wellington Reis, que volta de suspensão. Pa...