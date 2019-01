Esporte Tigre terá baixas no primeiro jogo. Camaleão tem time completo

O Vila Nova não terá todo o elenco à disposição para a estreia do Campeonato Goiano. A diretoria do Tigre não conseguiu regularizar o zagueiro Philipe Maia e o lateral esquerdo Hélder a tempo de enfrentar a Aparecidense, pela estreia do Campeonato Goiano.Dos dois, apenas o lateral vinha treinando como titular. A dificuldade na regularização se deu por causa da demora da d...