Tigre tenta corrigir falhas da defesa

O Vila Nova saiu do clássico contra o Atlético, domingo, no Serra Dourada, aliviado pelo empate por 1 a 1 e a manutenção da invencibilidade neste ano. Por outro lado, os jogadores se mostraram incomodados com a repetição de uma falha que tem sido o principal defeito da campanha do Tigre neste início de temporada: os erros em jogadas aéreas. O gol sofrido no domingo foi oriundo...