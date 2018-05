Esporte Tigre tem opções para variar ataque na Série B Sem Mateus Anderson, homem de confiança, equipe colorada pode optar por atacante de beirada ou mudar com escalação de centroavante

O técnico Hemerson Maria terá de mexer na equipe para enfrentar o Oeste/SP, no sábado, às 16h30, em Barueri. O treinador não poderá contar com o atacante Mateus Anderson, afastado por lesão, mas tem um leque de opções para escalar o Tigre, que luta para retomar a liderança da Série B do Brasileiro.Outrora criticado pela torcida colorada, o atacante Mateus Anderson, de 24 ...