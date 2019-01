Esporte Tigre rejeita proposta por Mateus Anderson Jogador foi procurado pelo Feirense, de Portugal, mas diretoria colorada não aceitou emprestar o jogador, que segue no clube

O atacante Mateus Anderson entrou na mira do Feirense, de Portugal, mas, por ora, vai permanecer no Vila Nova. A diretoria colorada não aceitou a proposta da equipe europeia, que queria levar o jogador de 24 anos por empréstimo, até o final do ano, com opção de compra ao término do contrato. "A proposta chegou até os empresários do jogador, mas não nos agradou. Só vam...