Esporte Tigre quer qualificar seu elenco Diretoria colorada apresenta duas contratações para dar mais opções ao técnico Hemerson Maria

Com ânimo renovado após vitória no clássico, o Vila Nova começa a mostrar caras novas que chegaram ao clube para aumentar o número de opções para o técnico Hemerson Maria na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube terá a juventude do meia-atacante Lucas Braga e a experiência do volante Washington Santana como novas armas.Washington Santa, de 29 anos, não deve demora...