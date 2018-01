Tigre quer avançar negociação com Walter

O Vila Nova espera dar novo passo na negociação com o atacante Walter ainda nesta semana. De acordo com o presidente Ecival Martins, a direção de futebol e a comissão técnica do clube colorado aprovaram a chegada do jogador de 28 anos, que pertence ao Porto, de Portugal, e defendeu o Atlético em 2017. “A parte financeira é nossa maior dificuldade, porque ultrapas...